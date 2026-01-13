ライブハウスに行ったことがある人ならおなじみの「1ドリンク代」。入場時に600円〜700円ほど支払うのが一般的ですが、「ちょっと高くない？」と感じたことがある人も多いはずです。【写真】話題になったかっちょさんの投稿実は多くのライブハウス、営業上は飲食店として許可を取っているのが実情。コンサートホール、劇場のような興行場として営業許可が取るのはハードルが高いため、比較的取得しやすい飲食店として登録をしてい