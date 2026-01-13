中国では春節（旧正月、今年は2月17日）に合わせて、2月15日（旧暦12月28日、日曜日）から23日（旧暦1月7日、月曜日）までが9連休となるため、「史上最長の春節」と言われている。1月中旬に春節前後のエアチケットの予約がピークを迎えた。中国の航空機のフライト情報が分かるアプリ「航旅縦横」のビッグデータによると、9日の時点で、9連休中のエアチケットの予約が300万枚を超えた。1日当たりの予約数は前年同期比約20％増となっ