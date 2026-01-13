吉林省長春市の文化広場では1月12日、北京の中心部にある天壇の主要建築物である祈年殿をモチーフにした巨大な氷彫刻が冬を飾る絵になっていました。氷彫刻の高さは約21メートルに達し、約5010立方メートルの氷を使って作られており、軒先や宮殿の屋根など伝統的な建築物の細部まで精確に再現されています。氷の祈年殿は太陽の光の下で輝き、赤いちょうちんと氷の柱に彩られた中国式ロマンは、多くの観光客を引き付けています。（