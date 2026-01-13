米国のトランプ大統領は1月12日、自身のソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」に「イラン・イスラム共和国とビジネスをしているどの国も、米国とのあらゆるビジネスに対して直ちに25％の関税を支払うことになる」と書き込みました。また、「この命令は最終的かつ決定的なものだ」と強調しました。（提供/CRI）