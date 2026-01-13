ブシロードは、『カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026』で、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」を2026年にリリースすることを発表した。 【画像】新バンドmillsage・一家Dumb Rock!も含む立ち絵イラスト 今回の新作ゲームは、MyGO!!!!!、Ave Mujica、夢限大みゅーたいぷの3バンドに加え、新たなバンドであるmillsage・一