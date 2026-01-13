Image: PYZONE 内部の熱を吸い出す力技。「Nintendo Switch 2」を手にしたら、なるべく長時間のプレイを楽しみたい。でも本体が熱くなるのは心配です。せっかく入手したのに、熱暴走で壊れたらたまったもんじゃありません。一応、任天堂は熱くなっても故障ではないと言っているんですけどねぇ。コンパクトな排熱デバイスサンコーのゲーミング・ブランドPYZONE（パイズワン）より、「Nintendo