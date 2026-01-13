「スシロー」は、1月14日（水）〜2月1日（日）の期間、韓国のイラストレーター、チェゴシム氏が描くキャラクター“チェゴシム”と初コラボレーションした企画を、全国の店舗で実施する。【写真】全制覇したい！コラボメニュー＆グッズ一覧■特別描き下ろしキービジュアルが登場今回実施される「スシロー×チェゴシム コラボキャンペーン」は、チェゴシムの特別描き下ろしキービジュアルや、コラボメニューが展開される期間限