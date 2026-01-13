ソフトバンク育成の牧原巧汰捕手（23）が13日、支配下への返り咲きを誓った。ドラフト3位で2021年に入団。強打の捕手として期待されたが、1軍出場はなく、5年目を終えた今オフに戦力外通告を受けた。育成で再契約を結び、背番号3桁で6年目のシーズンを迎える。7月に24歳になる年男は背水の覚悟で臨む。「駄目だったらラスト1年だし、良かったら今後も野球を続けられるという状態だと思う。危機感を持ってやっていきたい。勝