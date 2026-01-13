◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権女子決勝金蘭会 3-0 就実(11日、東京体育館)元バレーボール日本代表の木村沙織さんが高校生らの頑張りに華を添えました。春高バレー女子決勝は金蘭会(大阪)が就実(岡山)にストレート勝ちし、7年ぶり4回目の優勝。インターハイとの2冠に輝きました。試合後の表彰式に登場したのは、元バレーボール選手で、4大会連続五輪出場。ロンドンオリンピックでは銅メダルを獲得した木村さん。長