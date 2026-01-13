北海道庁北海道は13日、2025年9〜12月の道内の秋サケ漁獲数（速報値）が、前年同期比64.1％減の約561万5千匹だったと公表した。道によると、3年連続の減少で、平成元年の1989年以降最低。北海道周辺の海を五つに分けて集計し、うち四つで減少した。最も減少した根室は80.6％減。オホーツクは66％、えりも以東は49.3％、日本海は38.9％それぞれ減少した。一方、えりも以西は82.5％増加した。