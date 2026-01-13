ボートレース尼崎の「再建尼崎城7周年記念杯」は13日、3日間の予選を終えて、14日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバー6人が決まった。こんなことがあるもんだ。3日目9R、林美憲（51＝徳島）は離れた4番手で最終マークを迎えた。もし3着だったら、11Rの木下翔太が好タイムで勝たない限り優勝戦1号艇という状況。なのに4着濃厚。万事休すか。そう思われた瞬間、前を走る中村将隆が振り込み、難を回避した林が3着でゴールした。