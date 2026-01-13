元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が、12日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に、お笑い芸人みやぞん（40）とともに出演。丸山の「スゴいなー」と思う所をみやぞんが語った。みやぞんは出演番組のアンケートで「誰に来てほしいですか？」の問いに丸山の名前を上げたという。「シビアなニュース系のやつに出てて、世間を怖がることなくはっきり言っていた。そういうと