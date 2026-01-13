田中真紀子元外相が１３日、スポーツ報知の取材に応じ、１日に死去したフリーアナウンサー・久米宏さんを追悼した。真紀子氏と久米さんは、早大の演劇サークル「劇団木霊」で知り合った。「サルトルの演劇とか何度も主役を張ったりしていて。もう大スターでしたよ」と振り返り「顔はいいし、早口でおもしろくベラべラしゃべるし、まぁモテた」と絶賛。「それでいて、授業を１日も休まなかったのがすごいんですよ」と明かした。