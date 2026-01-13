料理愛好家の平野レミが１３日にスポーツ報知の取材に応じ、かつてラジオ番組で共演したキャスター・久米宏さんを追悼した。ＴＢＳのラジオ番組「それ行け！歌謡曲」のコーナー「ミュージックキャラバン」で名コンビだった２人。平野は当時について「楽しみながら仕事ができていた。久米さんはディレクターとは政治の話をしてたけど、私とはくだらない話ばっかりだった。いつか一緒に天国で楽しくラジオ番組をやりたいね」と寂