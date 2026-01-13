沖縄・金武町でキャンプ中のＪ２北海道コンサドーレ札幌は１３日、２部練習で２日目を終えた。横浜ＦＣへの期限付き移籍から３年ぶりに復帰したＤＦ福森晃斗（３３）と、１年半の期限付き移籍期間を終え、札幌で勝負することを決めたＦＷ大森真吾（２４）が、今季に向けた決意を語った。２０度に迫る気温の中で行われた練習後、終始険しい表情で、大森が今年にかける思いを口にした。プロ４年目の今季、札幌に戻ることを迷わず