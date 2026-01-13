◆大相撲初場所３日目（１３日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、東前頭筆頭・一山本（放駒）を寄り切り、３連勝とした。一山本の突き押しに土俵際につまったが、左で下手を取ると、一気に出ていった。前日は西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に押し込まれ、逆転の首投げで勝利。物言いのつく一番となったが「相撲内容は良くないが、結果としては良かった」と振り返った。新大関で優勝したのは２００６年夏場所の白鵬