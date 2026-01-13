１月１３日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、昨日の朝日新聞の一面記事「首相、国会冒頭解散を検討１月２３日召集投開票、２月上中旬」という記事を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞の記事によると、高市早苗首相は、２３日に召集予定の通常国会冒頭で衆院を解散する方向で検討に入った。近く最終判断し、与党幹部らに自身の意向を伝達する。２月上中旬の投開票日が想定されている。 冒頭解散の場