１３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、冒頭で同局ＯＢでフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さん（享年８１）が１日に肺がんのため死去していたことを報じた。キャスターを務める井上貴博アナウンサーは、「ぴったしカン・カン」、「ザ・ベストテン」などの名場面の映像を見届けると、ＴＢＳの大先輩でもある久米さんについて「ちょうど４０歳年上で、みの（もんた）さんと同じ