キャスターの辛坊治郎氏（６９）が１２日、ニッポン放送のラジオ番組「辛坊治郎ズームそこまで言うか！」で、肺がんのため８１歳で亡くなった久米宏さんについて語った。アナウンサーの先輩である久米さんの訃報に辛坊氏は「そりゃあ私も年取るわけだと思いましたね」。さらに久米さんの年齢を聞き「久米さん、８１になってたんだ」と驚いた。