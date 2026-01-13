ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１７日、ホームの静岡・ヤマハスタジアムで相模原を迎え撃つ。この試合では、地元・磐田市内の中学２年生の「一斉観戦」が予定されている。２０２４年から続いているイベントに向けて、磐田市はラグビー講座を企画。ブルーレヴズの田井中亮範・育成普及部長が１３日、磐田市立向陽中を訪問し、２年生約８０人に簡単なラグビー教室と、応援練習を行った。田井中部長は「得点の取り