ジェーシービーが新ポイントサービス「J-POINT」を提供開始！3億ポイント山分けキャンペーンもジェーシービーは13日、会員向けポイントサービス「Oki Dokiポイント」を刷新して「もっと貯めやすく、もっと使いやすく。」をコンセプトにした新サービス「J-POINT」（ https://www.jcb.co.jp/point/ ）を2026年1月13日（火）から提供開始すると発表しています。J-POINTは200円（税込）ごとに1ポイントが貯まり、毎月の利用金額を合計