ドル円一時１５８．９９レベルも１５９円には届かず＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時158.99レベルまで高値を伸ばした。現時点では、159.00レベルにはタッチできず。足元では158.90付近で売買が膠着している。一方、ユーロ円は一時185.42レベルとユーロ導入以来の最高値を記録している。 USD/JPY158.90EUR/USD1.1665EUR/JPY185.36