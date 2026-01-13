将棋の藤井聡太六冠が、12日まで静岡･掛川市で新年最初のタイトル戦「王将戦」七番勝負の第1局に臨みました。対局に注目が集まる中、毎回対局以外にも注目される「おやつ」、今回、選ばれたのは？1月11日、会場の掛川城の二の丸茶室に姿を見せたのは藤井六冠。5連覇を目指し、新年最初のタイトル戦に臨みました。対するは、挑戦者の永瀬拓矢九段。2025年も挑みましたが、タイトル獲得とはならずことしこそ奪取を目指します。記録更