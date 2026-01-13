女性ハードロックバンドSHOW−YAが13日、公式X（旧ツイッター）を更新。4月29日、横浜BUNTAIで開催する「NAONのBUNTAI」出演アーティスト第1弾を発表した。「今年のNAONのYAONは会場をかえて開催！横浜BUNTAIを舞台に『NAONのBUNTAI 2026』としてイベント通算20回目開催！」とし、SHOW−YA、杏子、相川七瀬と渡辺敦子、富田京子(ともに元PRINCESS PRINCESS)に加え、初出場となるEast Of Eden、NEMOPHILAの出演を発表した。同ライ