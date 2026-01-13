2024年4月に初めて開催され、累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』が、2026年4月10日（金）〜12日（日）の3日間、Kアリーナ横浜にて開催されることが決定した。4月10日（金）、その幕開けを飾るのは、2024年の『The Performance』で鮮烈なデビューを飾ったRIIZE。今年2月には、男性K-POPアーティスト最速となる東京ドーム3DAYS