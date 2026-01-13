四国4県の企業のトップらが集い意見交換する新年交流会が、高松市で開かれました。 【写真を見る】四国4県の企業のトップらが集う新年交流会「四国経済の持続的な成長発展に向けた具体的な計画作りを」【香川】 新年交流会は、四国経済連合会と四国生産性本部が開いたもので、4つの県の企業などから約460人が出席しました。冒頭で四経連の長井会長が、「今年は国の動きとも連携しつつ、四国経済の持続的な成長発展に向けた具体