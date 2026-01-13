先月完成した倉敷市の新たな防災拠点、防災危機管理センターで一部の業務が始まりました。 【写真を見る】倉敷市の新たな防災拠点「防災危機管理センター」一部の業務スタート「防災危機管理室・消防局・水道局を1か所に集約」【岡山】 防災危機管理センターは倉敷市が市役所本庁舎の隣に約81億円かけて整備した3階建ての施設です。 災害時に国などからの応援職員が活動できる部屋を設けたほか、これま