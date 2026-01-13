３連休明けとなったきょう（１３日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１６０９円高の５万３５４９円と続急騰。ここハイボラティリティな相場展開が続いているが、きょうは一時１８００円を超える上昇を演じ、終値でも若干伸び悩んだとはいえ高値圏を維持、史上最高値を大幅に更新した。スピード警戒感は拭えないが、荒れ模様の調整を待つショート筋にとってはどこまで行っても報われない相場となっている