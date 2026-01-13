ギラヴァンツ北九州は13日、MF矢田旭が昨季限りで引退することが決まったと発表した。名古屋U-18出身の矢田は明治大で10番を背負ったMF。2014年に名古屋グランパスに加入すると、すぐに頭角を表して2年目はJ1全34試合に出場したが、J2に降格した17年に出場機会を失い、後半戦から当時J2のジェフユナイテッド千葉に期限付き移籍した。翌18年から千葉に完全移籍し、主力として活躍。22年からはJ3の愛媛FC、24年から北九州でプレ