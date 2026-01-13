V・ファーレン長崎は13日、J1百年構想リーグのキャプテン・副キャプテンを発表し、キャプテンは昨季に続いてMF山口蛍が務めることが決まったと発表した。山口は昨季、キャプテンとしてJ1昇格に貢献していた。クラブを通じて「昨シーズンに引き続きキャプテンを務めます。これから先は、今まで以上に厳しい戦いとなりますが、J1の舞台で長崎の力を示せるようにメリハリのあるチームを目指していきます。新シーズンも一丸となっ