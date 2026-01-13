アーキテクツ・スタジオ・ジャパン [東証Ｇ] が1月13日大引け後(16:45)に業績修正を発表。26年2月期(11ヵ月の変則決算)の連結最終損益を従来予想の1.3億円の黒字→2.5億円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 ※26年2月期(11ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探