アーキテクツ・スタジオ・ジャパン [東証Ｇ] が1月13日大引け後(17:10)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は2億5100万円の赤字(前年同期は600万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終損益は1億2100万円の赤字(前年同期は7700万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の20.9％→-39.3％に急悪化した。 ※26年2月期(11ヵ月決算)が決算期変更