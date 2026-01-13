旧「ビッグモーター」の店舗前の街路樹を伐採したとして器物損壊の罪に問われている元社員の男に、有罪判決が言い渡されました。旧「ビッグモーター」の元社員、蒲原敏之被告は4年前、元店長らと共謀し、「ビッグモーター川崎店」の前に植えられていた街路樹をのこぎりで伐採したとして器物損壊の罪に問われています。これまでの裁判で蒲原被告側は、元店長との共謀は成立しないとして無罪を主張していました。横浜地裁は13日の判