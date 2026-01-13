大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が13日（火）、2月15日（日）にAsueアリーナ大阪で行われるSVリーグ第14節GAME2のVC長野トライデンツ戦に、「LIL LEAGUE」が出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 『SUNTORY SUNBIRDS OSAKA “PINK COURT DAY”』として開催される本節。選手のピンクユニフォーム着用や、ピンクベースボ&