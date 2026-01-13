高市首相は１３日午後、奈良市で行った韓国の李在明（イジェミョン）大統領との会談終了後、共同記者発表に臨み、米国を含めた安全保障協力など、日韓、日米韓の「戦略的連携」の重要性について認識を共有したことを明らかにした。両首脳は日韓首脳の相互往来「シャトル外交」の継続のほか、経済安全保障分野での協力を進めるべく、関係部局間で議論を進めることで一致した。