９９年の桜花賞馬プリモディーネが１月７日早朝に死んでいたことが明らかになった。ジャパン・スタッドブック・インターナショナルが１３日、発表した。北海道日高町のサンシャイン牧場に繫養され、余生を過ごしていた。３０歳だった。同馬は福永祐一調教師（４９）＝栗東＝が騎手時代に最初にＪＲＡ・Ｇ１を制した馬としてファンに広く知られている。同牧場代表の伊達泰明氏は「新年早々ではありますが、皆様へご報告が