米男子ゴルフのPGAツアーは12日、超高額賞金ツアー「LIVゴルフ」に参戦していたブルックス・ケプカ（35＝米国）の復帰を認めたと発表した。22〜25年にメジャー大会かプレーヤーズ選手権で優勝した選手だけが対象となる復帰制度を新設した。復帰には金銭的な条件が課され、メジャー5勝を含むPGA通算9勝を挙げているケプカは5000万ドル（約79億円）以上を損失する可能性があるという。