飲食店の倒産件数が過去最多となりました。帝国データバンクの調べによりますと、2025年1年間の「飲食店」の倒産は900件で、3年連続で増加し過去最多となりました。負債5000万円未満の小規模倒産が8割近くにのぼります。業態別では、居酒屋を主体とする「酒場・ビヤホール」が最も多く、「ラーメン店」や「焼肉店」などの倒産も増加しました。帝国データバンクは「団体客の減少や節約志向の高まり、原材料費や人件費の高騰の影響を