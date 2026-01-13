情報番組『ニュースステーション』（テレビ朝日系）のキャスターや音楽番組『ザ・ベストテン』（TBS系）、バラエティー番組『ぴったし カン・カン』（TBS系）などの司会で人気を博した久米宏さんが、1月1日に肺がんで亡くなっていたことがわかった。81歳だった。所属事務所が発表したもので、葬儀はすでに近親者のみで執りおこなわれたという。妻の麗子さんは、久米さんの死去に際し、「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔