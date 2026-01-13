ティモシー・シャラメが、主演映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で第83回ゴールデングローブ賞の主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）を受賞した。ミュージカル・コメディ部門の主演男優賞では史上最年少での受賞となる。受賞を記念し、新場面写真4点が解禁された。【写真】ティモシーがGG賞！『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』場面写真ティモシー・シャラメは授賞式で、「父は僕に“感謝する心”を