1月23日20時から放送される沢口靖子主演ドラマ『科捜研の女 ファイナル』（テレビ朝日系）のゲストとして、小林虎之介、莉子、味方良介、佐藤流司、中村俊介の出演が発表された。【写真】『科捜研の女』シリーズ誕生から26年でついに完結！ファイナルSPドラマビジュアル1999年10月のスタート以来、長きにわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた『科捜研の女』。放送300回という節目を迎え、今作でその26