メ～テレ（名古屋テレビ） 受験生を狙った痴漢や盗撮の被害を防ごうと、名古屋市の予備校で警察が啓発活動を行いました。 近年SNSでは、遅刻できない受験生の弱みに付け込み、試験当日に痴漢行為をあおる悪質な投稿が相次いでいます。 受験シーズンを迎え、愛知県警は13日、名古屋市千種区の予備校で、痴漢や盗撮に警戒するよう呼びかけるチラシなどを生徒に配りました。 「受験生の方には受験に専念してもら