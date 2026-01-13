大ヒット映画『ホーム・アローン』の主人公ケビン少年役で名を馳せたマコーレー・カルキンが、35年ぶりにゴールデン・グローブ賞出席を果たした。【フォト特集】ドレス姿多数！第83回ゴールデン・グローブ賞レッドカーペットJust Jaredによると、現地時間1月11日、米カリフォルニア州ビバリーヒルズのホテルビバリー・ヒルトンにて、第83回ゴールデン・グローブ賞授賞式が開催され、マコーレーが黒いタキシードを纏い、長年