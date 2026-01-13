メ～テレ（名古屋テレビ） 自分のイチオシを応援する「推し活」。名古屋の神社が最近、ある「推し活」をする人で賑わっています。理由は、13日が「運命の日」だからなんです。 名古屋の大須にある「三輪神社」。縁結びの神社として知られています。最近では「推し活神社」として全国から参拝客が訪れます。 13日、神社には、あるファンが続々と参拝に…。 この春にグループとしての活動を終了すると発表した