メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県北部の小中学校では、一足遅れて13日から学校が始まりました。 13日から学校が始まったのは、高山市や飛騨市の小中学校などです。 高山市の岩滝小学校では雪が積もる中、全校児童9人が元気よく登校しました。 2学期制のため始業式はありませんが、冬休み明けの集会が開かれました。 岩滝小は児童の減少のため今年3月に閉校になり、近くの小学校へ編入されます。 石原啓悟校長は「