２０２５年３月でＮＨＫを退局したフリーの中川安奈アナウンサーが、１１日深夜に放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」（午後１２時４０分）に出演。ロケ中に思ったことをメモしながらドライブ旅をするという企画で、中川アナが話題になった。ロケ中は「ボディタッチが多い」「話すときに距離が近くて良い」などと共演者がメモで評していた中川アナ。スーパーで買い出しをする場面で、８人組ユニット「ダウ９００００」蓮見