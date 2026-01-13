株式会社日本能率協会総合研究所が、毎年実施している「健康ニーズ基本調査」の番外編として「健康ニーズ基本調査2025《番外編》」を初めて実施しました。本編では聴取できなかった睡眠や腸活、デジタル機器による不調、健康表示食品などを中心に調査を設計。15〜79歳の男女2,000名を対象とした調査結果の一部が公開されました。 日本能率協会総合研究所「健康ニーズ基本調査2025《番外編》」 調査名：健康ニーズ