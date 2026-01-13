新選組の筆頭局長新選組の立ち上げメンバーの一人であり、後に隊内で暗殺されることになる芹沢鴨（せりざわかも）。彼のことを善人か悪人かと質問したら、おそらく高確率で十人中十人が悪人だったと答えることでしょう。イメージしかし考えてみると、歴史は勝者の側が記録するものです。彼を悪人だとするイメージは、暗殺をした側によって後世の人々の頭に植え付けられたものかも知れません。今回はそのあたりを検証してみましょう