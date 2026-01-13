むすびめコミュニケーションクリエイツが、Sonoligoとアドバイザリー契約を締結しました。地域共創プロデューサー中尾文宏氏の知見を活かし、Sonoligoが展開するイベント参加プラットフォームと連携して地方創生を推進します。 むすびめコミュニケーションクリエイツ×Sonoligo むすびめコミュニケーションクリエイツは、地域共創プロジェクトを手がける企業。一方、Sonoligoは月額定額制（サブスクリプション）で