里庄町長選挙で無投票当選元副町長・赤木さん 任期満了に伴う岡山県里庄町の町長選挙が13日告示されました。無所属新人の赤木功さん以外に立候補がなく、無投票で初当選となりました。 赤木さんは里庄町出身の62歳です。町の総務課長などを務めた後、2023年4月から2025年9月まで副町長を務めました。 里庄町長選挙は2018年以降、3回連続無投票で当選者が確定しています。